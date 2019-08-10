Скачать
Суббота, 10.08.2019
ГПСУ подсчитала, какое количество иностранцев въехало в Украину за пол года
ГПСУ подсчитала, какое количество иностранцев въехало в Украину за пол года
В Харькове отстранили полицейского из-за избиения пенсионера
В Харькове отстранили полицейского из-за избиения пенсионера
Роберто Карлос повторил свой знаменитый гол (Видео)
Роберто Карлос повторил свой знаменитый гол (Видео)
Сделай апчих: забавные котики, которые вас рассмешат
Сделай апчих: забавные котики, которые вас рассмешат

В Харькове отстранили полицейского из-за избиения пенсионера

В Харькове отстранили полицейского из-за избиения пенсионера
05:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Харьковский полицейский отстранен за нанесение телесных повреждений пенсионеру.

В Харькове отстранили от исполнения служебных обязанностей полицейского, который нанес телесные повреждения пенсионеру в трамвае, сообщил отдел коммуникации Харьковской области.

"7 августа в средствах массовой информации появилась информация о том, что между полицейским и пенсионером возник конфликт в трамвае, в ходе которого работник полиции нанес пожилому мужчине телесные повреждения… Начато служебное расследование по поводу действий работника. На время его проведения участковый отстранен от выполнения своих функциональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заявление об инциденте зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции, по материалам которой следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Харькове участковый до крови избил пожилого мужчину

В ведомстве также отметили, что если в ходе проверки инцидент подтвердится, руководство областного главка полиции примет решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из рядов Национальной полиции Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Полиция, Пенсионер, Трамвай, Отстранен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
03 "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
04 Спасение от болезни Альцгеймера: популярная специя для улучшения памяти
05 Садовый поручил привести львовских бездомных "в адекватный вид"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове произошел пожар в многоэтажке
Во Львове произошел пожар в многоэтажке
В Запорожье ограбили известного актера
В Запорожье ограбили известного актера
КНДР снова провела запуск ракет
КНДР снова провела запуск ракет
Названо 12 идей, как заставить узкую кухню казаться больше
Названо 12 идей, как заставить узкую кухню казаться больше
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь