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В Киеве мусоровоз насмерть задавил мужчину (Видео)

В Киеве мусоровоз насмерть задавил мужчину (Видео)
05:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kiev.informator.ua

Новости Украины:В столице мусоровоз переехал мужчину, от полученных травм тот скончался.

В Днепровском районе столицы мусоровоз MAN насмерть переехал мужчину. Как сообщает "Информатор", это произошло около 19:00 возле ЗАГСа на бульваре Верховной Рады.

По словам водителя мусоровоза, он сдавал задним ходом во дворы и услышал крик. Остановив машину и выйдя, водитель обнаружил, что под колесами лежит человек.

На место выехала полиция и скорая помощь, но медицинская помощь уже не понадобилась. Свидетели говорят, что за 5 минут до наезда мужчина сидел прямо на дороге на корточках.

Погибшему было около 35 лет. Обстоятельства трагедии устанавливает следствие.

Напоминаем, в курортной зоне Аркадия мусоровоз смертельно травмировал мужчину и уехал с места происшествия.

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Киев, Полиция, Мусоровоз, Задавил.
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