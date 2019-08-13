Скачать
Вторник, 13.08.2019
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день
Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день

В Украине появится новый национальный природный парк "Днепровско-Тетеревский"

Смотрите фото (4)
В Украине появится новый национальный природный парк "Днепровско-Тетеревский"
08:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минприроды

Новости Украины:Минприроды подготовило проект "О создании национального природного парка Днепровско-Тетеревский".

Министерство экологии и природных ресурсов Украины подготовило проект Указа президента Украины о создании на территории Вышгородского и Иванковского районов Киевской области национального природного парка "Днепровско-Тетеревский", сообщает пресс-служба министерства.

"Наконец на карте природно-заповедных территорий Украины появится еще один национальный природный парк. Днепровско-Тетеревский НПП площадью 30402,3 гектара будет создан на территории Вышгородского и Иванковского районов Киевской области", - рассказывает министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

По его словам, эта территория должна была получить природно заповедный статус еще в 2008 году, однако подготовленый тогда указ не был согласован, и эта территория осталась парком только на бумаге.

Сегодня, соответствующий Указ о создании НПП подготовлен, прошел соответствующие согласования и общественные обсуждения, был подписан министром экологии и природных ресурсов Семераком и отправлен на рассмотрение Кабинета министров Украины.

"Новый национальный природный парк расположен близко от Киева и имеет все шансы стать катализатором устойчивого развития региона и базой для развития рекреационной, туристической, эколого-образовательной, природоохранной, научной деятельности. А главное - мы сохраним в центре Украины, уникальный уголок дикой природы и увеличим площадь природно заповедных земель", - подытожил Семерак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Киевская область, Минэкологии, Днепровско-Тетеревский парк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский изменил указ о дипломатических паспортах
03 Одиннадцать глав РГА Львовской области уволены приказом Зеленского
04 Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
05 Дело Курченко: на допрос в ГПУ пришел только экс-замглавы Администрации Президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Омелян: Тарифы Укрзализныци базируются на справочнике 1970-х годов
Тарифы УЗ базируются на справочнике 1970-х годов
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь