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Шахтеры бастуют из-за невыплаченных зарплат

Шахтеры бастуют из-за невыплаченных зарплат
16:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Горняки отказываются ходить на работу голодными.

Горняки государственных шахт вышли на улицы с требованием погасить задолженность по зарплатам. 12 августа к протестам присоединились работники шахты "Украина".

Об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей страничке в Facebook.

"Сегодня протестуют горняки шахты "Кураховская". Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидовка. К участникам акции присоединились горняки шахты "Украина", которые отказались ехать в шахту голодными", - написал он.

Горнякам не выплатили зарплату за несколько месяцев, в частности с шахтерами "Кураховской" рассчитались на 80% лишь за май, зарплату за июнь и июль они не получили. Ситуация в шахтерском регионе обостряется.

На протяжении 2016 - 2018 годов в Украине действовала методика "Роттердам+", согласно которой стоимость угля определялась на основе импортного паритета (базисом был индекс API2 европейского угольного хаба "Амстердам-Роттердам-Антверпен").

Применение формулы "Роттердам+" приблизило цены угля, добытого госшахтами, к реальному рыночному уровню. Согласно информации М.Волынца, за 2016-2018 годы благодаря формуле "Роттердам+", дополнительные доходы госшахт составили около 10 млрд. грн. Действие "Роттердам+" прекратилось 1 июля 2019 года, когда в Украине был введён свободный рынок электроэнергии.

Рада выделит деньги на погашение долгов перед шахтерами

Напомним, 9 августа в Донецкой области работники шахты "Кураховская" перекрывали дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка и требовали погашения задолженности по заработной плате. 8 августа шахтеры блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполь.

5 августа горняки шахты "Кураховская" пешим маршем дошли до здания ГП "Селидовуголь" и встретились с гендиректором предприятия, который сообщил, что деньги для выплаты задолженности по заработной плате появятся только после 25 августа, поскольку этот вопрос решает Премьер-министр, который сейчас находится в отпуске. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что 25 августа шахтеры планируют провести масштабную акцию протеста в центре Киева.

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Шахтеры, Горняки, Донбасс, Забастовки.
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