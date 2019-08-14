Отравление на свадьбе на Закарпатье: в больницу попали 29 человек

Новости Украины:29 человек госпитализированы с пищевым отравлением после свадьбы.

В Береговском районе Закарпатской области 29 человек, из них 8 детей, госпитализированы с пищевым отравлением после свадьбы в ресторане.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

“В течение 12-13 августа в Береговской ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа употребляли пищу на свадьбе в ресторане “Семейный уют” в с. Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мер.