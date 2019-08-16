Трубаров: Начать отопительный сезон в Кривом Роге будет сложно

Новости Украины:Проблемы могут возникнуть из-за большого долга населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло.

Начать отопительный сезон в Кривом Роге будет сложно - слишком большой долг населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло перед Криворожской теплоцентралью.

О таких итогах очередного совещания с руководителями ТЭЦ, местными органами власти, представителями ОГА, НАК "Нафтогаз Украины", НКРЭКУ, ГП "Энергорынок" сообщил и. о. председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров в Facebook.

"Криворожская ТЦ имеет самый низкий уровень расчета за потребленный газ, лишь 56 процентов, а долг перед "Нафтогазом" - 1,7 миллиарда гривень", - написал он.

Долги перед Криворожской теплоцентралью, отметил Трубаров, не позволяют получить номинацию на газ в "Нафтогазе" на новый отопительный сезон.

"В понедельник проводим встречу с руководством НАК "Нафтогаз Украины", на которой должны найти выход по Криворожской ТЦ и обеспечить город теплом", - отметил в. о. главы Фонда госимущества.

Северодонецка, Херсонская и Одесская ТЭЦ входят в отопительный сезон при условии, что Кабинет Министров своим постановлением позволит государственным ТЭЦ получить номинацию на газ с уровнем расчета не ниже 78%, отметил Трубаров. И добавил, что такой проект постановления уже визируется в министерствах.

И. о. главы Фонда госимущества напомнил, что в прошлом году постановление Кабмина предусматривало уровень расчета не ниже 60%. В этом году Фонд предлагает повысить его до 78%.

"Николаевская ТЭЦ" - единственная, уровень расчетов (93%) которой позволяет беспроблемно получить номинацию", - отметил Трубаров.

Днепровская ТЭЦ, которая имеет уровень расчета за потребленный газ на уровне 63% и долг перед "Нафтогазом" в 1,5 млрд гривень, может получить номинацию, если вместе с местной властью вовремя подготовит и подпишет договор реструктуризации с НАК (ЗУ №1730 "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий").

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что предстоящий отопительный сезон в Смеле Черкасской области сорван не будет, и в домах жителей города будет тепло.

Ранее сообщалось, что поставки газа на Луганскую ТЭС обойдутся бюджету в 100 - 300 млн ежемесячно

Также Кабмин отказал Луганщине в специальных ценах на энергоносители.