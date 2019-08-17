СЦКК: Боевики сорвали договоренности по разведению сил в Золотом

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13:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины:СММ ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за боевиков.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе не осуществили мероприятия по разминированию, из-за чего камера Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для мониторинга на участке №2 "Золотое" не была установлена, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Фейсбук.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что 16 августа представители СММ ОБСЕ планировали посетить участок разведения сил и средств №2 "Золотое" с целью поиска потенциального места размещения камеры СММ ОБСЕ для мониторинга ситуации", - отмечается в сообщении.

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Украинская сторона своевременно и в полном объеме выполнила работы по разминированию на территории, проходящей через подконтрольную Украине часть участка разведения.

"Вместе с тем члены незаконных вооруженных формирований РФ не осуществили мероприятий по разминированию, что не позволило техническому персоналу СММ ОБСЕ выполнить запланированные мероприятия на указанном участке разведения", - говорится в сообщении.

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ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, АТО, СММ ОБСЕ.
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