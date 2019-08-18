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В Николаеве поймали ранее судимого преступника, который на камеру избил ветерана

В Николаеве поймали ранее судимого преступника, который на камеру избил ветерана
21:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Украины:В Николаеве задержали злоумышленника, которого разыскивала полиция Хмельницкой области за избиение ветерана АТО и распространения видео об этом инциденте.

О происшествии сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Злоумышленник, который имеет уголовные прозвища "Малыш" и "Турик", пытается вести активную деятельность в социальных сетях. Также известно, что 26 июля "блогер" под Житомиром совершал хулиганские действия и избил ветерана АТО, что также стало объектом многочисленных публикации в онлайн-изданиях ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, разыскиваемый за совершение хулиганский действий 32-летний житель Бердичева скрывался от хмельницких правоохранителей в Николаеве.

"Поэтому, имея санкционированное постановлением суда поручение Хмельницкого ГУНП на задержание указанного злоумышленника с целью его привода в суд, николаевские оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками спецподразделения полиции особого назначения задержали подозреваемого и направили его в Хмельницкую область", - рассказали в николаевской полиции.

Там также отметили, что "блоггер" был ранее судим за кражу и незаконное обращение с оружием.

Как отмечает житомирское СМИ, задержанный известен тем, что записывал видео, на которых издевается над людьми (часто бездомными) за деньги, которые ему на банковскую карту сбрасывают зрители.

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Ветерана АТО этот злоумышленник избил за слова, что РФ воюет против Украины. Видео этого избиения тоже было распространено в интернете. Сам пострадавший после инцидента в полицию не обратился, но правоохранителям удалось его отыскать. После чего ветеран АТО написал заявление о совершении преступления.

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Николаев, Ветераны, АТО, Нацполиция.
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