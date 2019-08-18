В Николаеве поймали ранее судимого преступника, который на камеру избил ветерана

Новости Украины:В Николаеве задержали злоумышленника, которого разыскивала полиция Хмельницкой области за избиение ветерана АТО и распространения видео об этом инциденте.

О происшествии сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Злоумышленник, который имеет уголовные прозвища "Малыш" и "Турик", пытается вести активную деятельность в социальных сетях. Также известно, что 26 июля "блогер" под Житомиром совершал хулиганские действия и избил ветерана АТО, что также стало объектом многочисленных публикации в онлайн-изданиях ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, разыскиваемый за совершение хулиганский действий 32-летний житель Бердичева скрывался от хмельницких правоохранителей в Николаеве.

"Поэтому, имея санкционированное постановлением суда поручение Хмельницкого ГУНП на задержание указанного злоумышленника с целью его привода в суд, николаевские оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками спецподразделения полиции особого назначения задержали подозреваемого и направили его в Хмельницкую область", - рассказали в николаевской полиции.



Там также отметили, что "блоггер" был ранее судим за кражу и незаконное обращение с оружием.

Как отмечает житомирское СМИ, задержанный известен тем, что записывал видео, на которых издевается над людьми (часто бездомными) за деньги, которые ему на банковскую карту сбрасывают зрители.

Ветерана АТО этот злоумышленник избил за слова, что РФ воюет против Украины. Видео этого избиения тоже было распространено в интернете. Сам пострадавший после инцидента в полицию не обратился, но правоохранителям удалось его отыскать. После чего ветеран АТО написал заявление о совершении преступления.