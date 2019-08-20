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На Запорожье контрразведка СБУ задержала боевика "ДНР" (Видео)

На Запорожье контрразведка СБУ задержала боевика "ДНР" (Видео)
07:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ задержала боевика "ДНР" в Запорожской области - он воевал в группе Гиркина и корректировал артобстрелы.

Оперативники Службы безопаности Украины задержали в Запорожской области боевика террористических организаций "ДНР", который корректировал артобстрелы по силам антитеррористической операции, а также воевал против Вооруженных сил Украины в составе террористической группы Гиркина (Стрелкова), сообщил пресс-центр Управления СБУ в Запорожской области.

По данным оперативных служб СБУ, террорист ДНР - житель Шахтерска находился на территории Запорожской области с июля 2019 г. Оперативные службы СБУ задержали боевика в месте временного проживания в доме у его родственников, которые переехали в регион вначале военных действий на Донбассе.

Следствие установило, что в 2014г. задержанный присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований на Донбассе и принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска, в доставке боеприпасов из России в Донецкую область, корректировал артиллерийские обстрелы по позициям сил антитеррористической операции.

Также он с оружием в руках противостоял силам ВСУ, в т.ч. в составе террористической группы Гиркина (Стрелкова) и в подразделении "Боевые коты" армейского корпуса народной милиции "ДНР".

Также следствие отмечает, что в 2017 г. боевик совершил тяжелое преступление – "разбой" на территории Донецкой области, в результате разыскивается т.н. правоохранительными органами "ДНР".

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ст.258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой организацией или участие в ней).

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Квалификация статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В ближайшее время суд определит задержанному меру пресечения.

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СБУ, Запорожье, ДНР, ЛНР, ОРДЛО.
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