В Измаиле дворник совершил суицид прям перед мэрией

Новости Украины:Мужчина повесился на одной из елей на центральной площади города, напротив здания горисполкома.

В Измаиле Одесской области перед зданием мэрии повесился дворник.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла 20 августа около 16.00. Мужчина повесился на одной из елей на центральной площади города, напротив здания горисполкома.

Установлено, что мужчина 1964 года рождения, был сотрудником предприятия "Жилсервис".

По предварительным данным, суицид произошел на участке, который обслуживается погибшим. По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним , в этом году десятки французких полицейских совершили суицид.