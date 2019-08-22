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Пресс-секретарь СБУ сообщила, что пропажа двух женщин под Киевом была спецоперацией

Пресс-секретарь СБУ сообщила, что пропажа двух женщин под Киевом была спецоперацией
01:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Предприниматель оценил жизнь жены и дочери в 50 тысяч долларов.

Убийство женщин под Киевом, которые пропали на авто несколько дней назад, оказалось инсценировкой. Жизнь своей бывшей жены и дочери мужчина оценил в 50 тысяч долларов. Владелец промышленно-строительной компании из Броваров не хотел делить имущество с падчерицей и бывшей женой в суде, а потому нанял киллера.

Все началось несколько лет назад, когда супружеская пара предпринимателей решила расстаться. Это событие повлекло за собой суды, ведь нужно было делить движимое и не движимое имущество. В частности, квартиры, бизнес, самолеты для гражданской авиации. Как свидетельствуют данные ЕГРПО, Александр Головач обладает небольшим аэродромом и имеет общую собственность некоторых самолетов со сводной дочерью.

"Он понимал, что будет судебное решение в пользу бывшей жены по разделу имущества. Таким образом он решил обезопасить себя от потери имущества, заказал и оплатил заказное убийство двух лиц", - говорит пресс-секретарь прокуратуры Киева Марьяна Гайовская.

Жизнь бывшей жены и ее дочери, которой был отчимом, оценил в 50 тысяч долларов. Чтобы провернуть это дело, привлек еще одну пару - женщину и мужчину.

"Для предупреждения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного киллера и предоставили ему доказательства выполнения задания. То есть был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитация убийства гражданок. Для подтверждения ликвидации жертв заказчику сделаны соответствующие постановочные фото", - рассказала пресс-секретарь СБУ Ольга Супрун.

Именно после этого злоумышленник перечислил деньги за выполненную работу, а правоохранители получили основание для задержания.
Подобные конфликты из-за раздела имущества в семье Головач не впервые. Несколько лет назад все было наоборот: жена заказала мужа. Впрочем, не убийство, а избиение с тяжкими последствиями. "Женщина не желала делиться нажитым имуществом, поэтому обратилась к злоумышленникам с просьбой, чтобы он не имел ни возможности, ни сил с ней судиться, сделать его инвалидом", - говорит пресс-секретарь Департамента внутренней безопасности Украины Олеся Орлова.

В Одесской области женщина сядет в тюрьму за контрабанду ценностей

Тогда мужчина отделался только синяками. Уже через несколько лет, очевидно, решил отомстить. За подобные действия злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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СБУ, Убийство, Спецоперация, НПУ, Александр Головач.
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