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В Северодонецке СБУ задержала антиукраинского интернет-агитатора

В Северодонецке СБУ задержала антиукраинского интернет-агитатора
15:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Злоумышленник распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В Северодонецке Служба безопасности Украины прекратила деятельность интернет-агитатора, который распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Об этом сообщается в Телеграмм-канале СБ Украины в четверг.

"Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности "Юго-Восток Новороссия 2015-2022", выполнял за "гонорары" задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территориям", - сообщается СБ Украины.

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Согласно информации, специалисты Службы установили, что задокументированная противоправная информационная деятельность осуществлялась агитатором по аналогичной схеме, обнаруженной оперативниками СБУ ранее в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.

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Все по теме:

СБУ, ВКонтакте, Одноклассники, Новороссия, Интернет агитатор.
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