Неизвестный "заминировал" дом родителей Зеленского

Новости Украины:Специалисты проверили дом и взрывоопасных предметов не обнаружили.

Многоэтажный дом в Кривом Роге, где живут родители Президента Украины Владимира Зеленского, проверили, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.

"Проверку проводили после того, как одно из ведомств в Киеве получило уведомление о возможном “заминировании” большого количества объектов в столице и дома родителей действующего Президента Украины", - отмечает издание.

Адрес дома не указывался. Здание будут проверять и в дальнейшем.