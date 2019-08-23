На Львовщине СБУ разоблачила коррупционную схему с участием чиновников "Укртрансбезопасности"

Новости Украины:Правоохранители уличили чиновников "Укртрансбезопасности" на Львовщине в махинациях.

Высокопоставленные должностные лица Управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") во Львовской области организовали коррупционный механизм, создававший угрозу штатному функционированию объектов автотранспортной отрасли в области.

Как сообщил в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины, оперативники СБУ установили, что представители руководства службы наладили получение неправомерной выгоды за распределение среди автотранспортных предприятий разрешительных документов на международные грузовые перевозки. Для этого должностные лица управления "Укртрансбезопасности" создали искусственный "дефицит разрешений", которые предприниматели могли приобрести за отдельную плату.

Злоумышленники также "закрывали глаза" на факты нарушения автоперевозчиками требований закона "Об автомобильном транспорте".

Во время санкционированных следственных действий в помещениях, автомобилях и по месту работы фигурантов дела правоохранители обнаружили документацию, печати, крупные суммы денег и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.