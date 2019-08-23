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День Независимости 2019: как будет работать метро в Харькове

День Независимости 2019: как будет работать метро в Харькове
09:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ночь на 24 августа работа харьковского метрополитена будет продлена до 1:00.

В ночь на 24 августа работа харьковского метрополитена будет продлена до 1:00 в связи с праздничным концертом и фейерверком на пл.Свободы по случаю Дня города.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен"

В КП предупреждают также, что в связи с массовыми мероприятиями на пл.Свободы станции метро "Университет" и "Госпром" могут быть закрыты для обслуживания пассажиров. 

Как известно, 23 августа в Харькове отмечается День освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города.

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Напомним,в День Независимости станции метро Киева изменят свою работу.

Как сообщалось ранее,в Киеве 22-24 августа будут перекрывать дороги.

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Харьков, День Независимости, Метрополитен, День города, Харьковский метрополитен.
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