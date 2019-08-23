В Чернигове отметили День флага

В Чернигове Государственный Флаг Украины в пятницу подняли военные и дети погибших на востоке страны героев.
Торжественная церемония по случаю праздника проходила на территории Черниговского национального технологического университета, сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
"Поднятие Флага осуществляли военнослужащие Черниговского гарнизона, а также дети Героев, погибших во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Торжества прошли с участием руководителей области и города Чернигова, представителей предприятий и организаций. Традиционно состоялась акция "Я - гражданин Украины", во время которой свои первые паспорта получили 8 юных черниговчан. Кроме документов, им вручили также подарки - "Кобзаря" и Государственные Флаги.
Отдельных черниговцев наградили государственными и областными наградами.