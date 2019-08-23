В Чернигове отметили День флага

Новости Украины:Государственный Флаг в Чернигове подняли военные и дети погибших бойцов.

В Чернигове Государственный Флаг Украины в пятницу подняли военные и дети погибших на востоке страны героев.

Торжественная церемония по случаю праздника проходила на территории Черниговского национального технологического университета, сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

"Поднятие Флага осуществляли военнослужащие Черниговского гарнизона, а также дети Героев, погибших во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Торжества прошли с участием руководителей области и города Чернигова, представителей предприятий и организаций. Традиционно состоялась акция "Я - гражданин Украины", во время которой свои первые паспорта получили 8 юных черниговчан. Кроме документов, им вручили также подарки - "Кобзаря" и Государственные Флаги.

Отдельных черниговцев наградили государственными и областными наградами.