В Киеве обезвредили ОПГ, которая незаконно переправляла в Украину иностранцев

Новости Украины:Прокуратура Киевщины: обезврежена группировка, которая переправляла через границу Украины иностранцев под видом волонтеров.

Правоохранители обезвредили преступную группировку в составе трех человек, которая занималась незаконной переправкой граждан из стран Ближнего Востока через государственную границу Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, руководитель одной из туристических фирм в Киеве совместно со своей помощницей и бухгалтером, который работает на ряд благотворительных организаций, наладили схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины под видом волонтеров.

Отмечается, что за каждого такого ”волонтера” злоумышленники получали около 1 тыс. долларов.

Во время обысков правоохранители изъяли бланки, печати, штампы и денежные средства, полученные от незаконной деятельности. Участников преступной группировки задержали непосредственно при передаче 650 долларов за переправку в Украину ”волонтера” из Исламской Республики Пакистан.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.