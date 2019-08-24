Скачать
Суббота, 24.08.2019
“Дело Хизб ут-Тахрир”: суд проигнорировал апелляцию Ремзи Бекирова
“Дело Хизб ут-Тахрир”: суд проигнорировал апелляцию Ремзи Бекирова
Во Франции пройдет трехдневный саммит G7
Во Франции пройдет трехдневный саммит G7
"В Украине - большой праздник": Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ
Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ в праздник
Самые полезные и доступные продукты для улучшения пищеварения
Самые полезные и доступные продукты для улучшения пищеварения

На Черниговщине осквернили памятную доску Левку Лукьяненко

На Черниговщине осквернили памятную доску Левку Лукьяненко
05:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Неизвестные в Черниговской области осквернили новую памятную доску Левку Лукьяненко.

В Седневе Черниговской области памятную доску в честь борца за независимость Украины Левка Лукьяненко неизвестные осквернили спустя несколько часов после ее открытия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный капеллан, священник Екатерининской церкви г. Чернигова Евгений Орда.

«23 августа в Седневе на Черниговщине была осквернена памятная доска Левку Лукьяненко. Неизвестные ее облили томатным соусом, там разбросаны цветы, сорван флаг», - написал он. Как сообщила пресс-секретарь ГУ НП в области Юлия Ковтун, на месте происшествия работала полиция, в частности, правоохранители опросили свидетелей. «Проводится проверка с целью установления причастных к этому происшествию лиц», - сообщила она.

Мемориальная доска Левку Лукьяненко была торжественно открыта накануне в 13.00. Она изготовлена из гранита, размещена на доме, где после ссылки в 1989-1992 годах жил Лукьяненко. Сейчас там живет его сестра Зинаида. Открытие доски с участием представителей власти и общественности состоялось накануне дня рождения Лукьяненко.

В Праге вандалы вновь облили краской памятник Коневу

Напоминаем, Герой Украины Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области, умер 7 июля в возрасте 89 лет. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Левко Лукьяненко, Памятная доска.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
05 В Чернигове отметили День флага
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
КНДР в очередной раз запустила ракеты
КНДР в очередной раз запустила ракеты
На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей
На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей
Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
Не стоит покупать: самый опасный предмет для младенца
Не стоит покупать: самый опасный предмет для младенца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь