На Черниговщине осквернили памятную доску Левку Лукьяненко

Новости Украины:Неизвестные в Черниговской области осквернили новую памятную доску Левку Лукьяненко.

В Седневе Черниговской области памятную доску в честь борца за независимость Украины Левка Лукьяненко неизвестные осквернили спустя несколько часов после ее открытия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный капеллан, священник Екатерининской церкви г. Чернигова Евгений Орда.

«23 августа в Седневе на Черниговщине была осквернена памятная доска Левку Лукьяненко. Неизвестные ее облили томатным соусом, там разбросаны цветы, сорван флаг», - написал он. Как сообщила пресс-секретарь ГУ НП в области Юлия Ковтун, на месте происшествия работала полиция, в частности, правоохранители опросили свидетелей. «Проводится проверка с целью установления причастных к этому происшествию лиц», - сообщила она.

Мемориальная доска Левку Лукьяненко была торжественно открыта накануне в 13.00. Она изготовлена из гранита, размещена на доме, где после ссылки в 1989-1992 годах жил Лукьяненко. Сейчас там живет его сестра Зинаида. Открытие доски с участием представителей власти и общественности состоялось накануне дня рождения Лукьяненко.

Напоминаем, Герой Украины Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области, умер 7 июля в возрасте 89 лет. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.