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Суббота, 24.08.2019
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В память о "Небесной Сотне" в Харькове стучали колокола

В память о "Небесной Сотне" в Харькове стучали колокола
15:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kharkivoda.gov.ua

Новости Украины:В акции "Сто колоколов" приняли участие сотни харьковчан.

Акция "Сто колоколов" в память о Героях Небесной сотни состоялась на площади Конституции в центре Харькова в рамках празднования Дня Независимости. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Несколько сотен харьковчан - представители власти, воины АТО/ООС, общественные активисты, волонтеры, которые пришли на праздник на площадь Конституции, стали участниками всеукраинской акции "Сто колоколов". Сто ударов колокола прозвучали в записи в память о Героях Небесной сотни.

Здесь же состоялось возложение цветов к монументу Независимости и запуск сине-желтых воздушных шариков и венка, состоящего из воздушных шариков в форме цветов.

"Сегодня мы поздравляем с днем рождения Независимую Украину. Ей 28. Это возраст, в котором уже есть знания и опыт, однако до сих пор много энергии, стремление к познанию и переменам. Такая и Украина - открытая к новому, энергичная и активная, страна больших перспектив. И ее будущее зависит от каждого из нас, наши маленькие шаги претворятся в большой путь развития государства. Мы и есть Украина. Искренне поздравляю с праздником всех земляков и особые слова благодарности защитникам Украины. Вы отстаиваете свободу страны и ее будущее. Вечная память тем, кто погиб за Украину. Слава тем, кто живет для нее сегодня. С днем рождения, Украина! " - с таким поздравлением обратилась к людям на площади председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Ивано-Франковск отметил День независимости "забегом в вышыванках"

Днем в рамках праздника в Покровском сквере у площади Конституции пройдет рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины 2019" с участием бойцов из Харькова, Сум, Запорожья, Одессы, Киева.

На площади Свободы и в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдут праздничные мероприятия, в частности концерты артистов из городов-побратимов Харькова, гастро-фестивали на заводе "Арт-механика», где в качестве призов для победителей обещают годовой запас риса и хинкали.

 Вечером в центре города с площади Конституции будет проведено Шествие защитников Отечества с участием участников АТО/ООС. На здании ОГА традиционный флаг Украины покажут в 3D проекции. В этом же формате продемонстрируют 3D mapping show патриотической тематики.

В Запорожье прошел "Марш свободы"

Как сообщал Укринформ, 23 августа в Харькове отмечали День Государственного флага и День Харькова, который празднует 365 лет со дня основания и 76 лет освобождения от фашистских захватчиков.

День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины – политико-правового документа, который удостоверял новый статус украинского государства.

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Украина, Харьков, День Независимости, Регионы, Небесная сотня.
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