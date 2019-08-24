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В Днепре День независимости отметили бегом в вышиванках

В Днепре День независимости отметили бегом в вышиванках
16:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dniprorada.gov.ua

Новости Украины:Участие в забеге, приняли участие более 300 участников разного возраста.

Патриотическое шествие в Днипре стартовало от сквера Героев и двинулось к самому высокому флагу Украины, который развевается напротив исторического музея им. Д. И. Яворницкого.

К шествию присоединилось около тысячи ветеранов АТО/ООС, родственники погибших защитников, волонтеры, сообщает корреспондент Укринформа.

"Очень рад, что нам с единомышленниками удалось провести патриотическое шествие - мероприятие без политики и официоза. Организовали сами, и очень приятно, что к празднованию присоединились немало людей. Приехали ветераны даже из Павлограда, Кривого Рога, Киева", - отметил соорганизатор мероприятия, ветеран АТО Игорь Вольвач.

Участники шествия, одетые в военную форму и вышиванки, несли сине-желтые флаги, знамена своих воинских частей, вели с собой детей.

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Торжественное мероприятие вел полковник Сергей Плахотник. Участники вместе спели гимн Украины в сопровождении военного оркестра оперативного командования "Восток". Минутой молчания присутствующие почтили погибших за Украину, а военный капеллан Дмитрий Поворотный отслужил молебен.

У самого высокого флагштока Украины, под самым государственным флагом состоялся телемост с Киевом.

Мероприятие продолжилось церемонией награждения государственными наградами.

В течение дня жителей и гостей Днипра ждет ряд мероприятий на различных площадках. Одной из них традиционно является Фестивальный причал - там организуют семейный забег в вышиванках «Dnipro Vyshyvanky Run». Участие в нем приняли 300 человек разного возраста, сообщили в пресс-службе городского совета Днипра.

"Забег в вышиванках традиционно посвящен Дню Независимости Украины. Во время этого мероприятия главное иметь хорошее настроение и одеть вышиванку. Кроме этого участников ждут интересные эстафеты и соревнования в национальном стиле", - поздравил участников и гостей мероприятия заместитель городского головы Александр Шикуленко.

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В забеге приняли участие 300 человек. Это и начинающие, и профессиональные спортсмены всех возрастов. Также к мероприятию присоединились дети с ограниченными возможностями. Для взрослых предлагались дистанции 2,5 км, 5 км, 10 км и эстафета 3х300 м. А для юных бегунов - 100 м (от 3 до 6 лет), 500 м (от 7 до 10 лет) и 1000 м (от 11 до 14 лет).

Пробежать по набережной Днипра в вышиванке в честь Дня Независимости приехали участники из Киева, Харькова, Кривого Рога, Львова и Никополя.

Победители забега получили награды и призы. А на финише всех ждало угощение.

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Днепр, Мероприятия, День независимости Украины, Патриотическое шествие.
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