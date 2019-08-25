Облили бензином и подожгли: детская игра закончилась для мальчика реанимацией

Новости Украины:Ребенок сейчас находится в реанимации после операции.

В Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна. Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на волонтеров, которые помогают маме мальчика.

"Кирюша Яцун играл со всеми детками во дворе, были детки и постарше. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджег. Мама одна воспитывает единственного сына, отец ребенка умер. Кирюша, как и многие детки, должен был идти 1 сентября в 3 класс", - рассказала волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.

Родители написали заявление в полицию. По словам медиков, мальчик сейчас стабильный, он пришел в сознание, находится в реанимации после операции.

"У него ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Ребенку предстоит ряд операций и реабилитация", - констатируют врачи.

Напомним, в Днепре женщина обмотала 8-летнего мальчика скотчем и приковала цепью к дивану. Полиция Днепра открыла три уголовных производства из-за издевательства женщины над детьми.