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Облили бензином и подожгли: детская игра закончилась для мальчика реанимацией

Облили бензином и подожгли: детская игра закончилась для мальчика реанимацией
12:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ТСН

Новости Украины:Ребенок сейчас находится в реанимации после операции.

В Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна. Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на волонтеров, которые помогают маме мальчика.

"Кирюша Яцун играл со всеми детками во дворе, были детки и постарше. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджег. Мама одна воспитывает единственного сына, отец ребенка умер. Кирюша, как и многие детки, должен был идти 1 сентября в 3 класс", - рассказала волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.

Родители написали заявление в полицию. По словам медиков, мальчик сейчас стабильный, он пришел в сознание, находится в реанимации после операции.

"У него ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Ребенку предстоит ряд операций и реабилитация", - констатируют врачи.

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Напомним, в Днепре женщина обмотала 8-летнего мальчика скотчем и приковала цепью к дивану. Полиция Днепра открыла три уголовных производства из-за издевательства женщины над детьми.

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Дети, Полиция, Днепр, ЧП, Нацполиция, Кирилл Яцун.
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