В Кривом Роге нашли труп с отрезанной головой

Новости Украины:В Кривом роге обнаружили тело мужчины с отрезанной головой правоохранители предполагают, что это был несчастный случай.

На железнодорожных путях в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили тело мертвого мужчины с отрезанной головой. Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на пресс-службы компании и полиции Кривого Рога.

Тело обнаружили 25 августа лежащим на рельсах в Ингулецком районе на промышленной дороге. Позже правоохранители установили личность погибшего.

По информации издания, погибший - 29-летний ветеран антитеррористической операции. Отмечается, что мужчина не работал на предприятии.

Правоохранители допускают, что он погиб в результате несчастного случая.