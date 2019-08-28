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В Николаеве мальчик наказал педофила-насильника за домогательство

В Николаеве мальчик наказал педофила-насильника за домогательство
09:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Восьмилетний мальчик не растерялся – он ударил насильника кулаком в живот и убежал, воспользовавшись замешательством преступника.

На улице Маршала Василевского в Николаеве неизвестный напал на восьмилетнего школьника и попытался его изнасиловать.

Об этом сообщают "Новости N", ссылаясь на источник в прокуратуре.

Так, ученик одной из николаевских школ вышел во двор вместе со старшей сестрой. Через некоторое время сестра ушла домой и мальчик остался один.

К школьнику подошел неизвестный мужчина средних лет и велел ему идти за ним. Неизвестный завел ребенка в глухой угол двора, возле забора профтехучилища. Мужчина приказал ему снять штаны и нижнее белье, после чего попытался перейти к действиям.

Восьмилетний мальчик не растерялся – он ударил насильника кулаком в живот и убежал, воспользовавшись замешательством преступника.

Полиция задержала мужчину, который поставлял педофилам подростков(Фото и видео)

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 15, ст. 152 УК Украины - "Попытка изнасилования".

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина около 50 лет приставал в троллейбусе к 9-летней девочке.

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Николаев, Ребенок, Насильник, Педофил, Нацполиция.
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