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Из-за боевых действий на Донбассе закрыли 10 школ

Из-за боевых действий на Донбассе закрыли 10 школ
13:59 Сегодня Телеграф Укринформ pixabay.com

Новости Украины:В Донецкой области из-за боевых действий 10 школ были обязаны прекратить свою деятельность.

На Донетчине в 2019-2020 учебном году из 541 существующих учреждений общего среднего образования из-за боевых действий приостановлена деятельность в 10 школах.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Донецкой облгосадминистрации.

"По оперативным данным в 2019-2020 учебном году ... приостановлены – 22 учреждения, в т. ч. 20 коммунальных (10 из-за боевых действий)", - говорится в сообщении.

Указано, что всего на Донбассе, вместе с теми, работа которых приостановлена, 541 учреждений общего среднего образования.

26 августа миссия ОБСЕ насчитала 33 взрыва на Донбассе

Общий контингент учащихся в этом учебном году в области составит 165,5 тыс. лиц. Количество учащихся 1-х классов – 17,3 тыс. лиц. Количество учащихся 10-х классов – 8,8 тыс. лиц.

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Донецк, Школа, Донбасс, ВСУ, АТО, ОРДЛО, ООС.
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