Парк "Пуща-Водица" открыт для посетителей: что изменилось после капремонта

Новости Украины:В парке установили детскую площадку, футбольное поле, а также обустроили Экопарковку.

В Киеве после капитального ремонта открыли парк "Пуща-Водица".

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Сегодня в столице открыли после капитального ремонта парк "Пуща-Водица", где установили новые детская площадка, площадка для воркаута, футбольное поле, а также обустроили Экопарковку", – сказано в сообщении на сайт.

Во время открытия парка заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев подчеркнул, что в Киеве продолжается масштабное обновление парков и скверов.

"Только в этом году мы уже открыли после ремонта 27 объектов. Продолжаются работы в парках "Наталка", где завершают третью очередь и существенно увеличивают площадь обустроенной территории. В Сырецком парке мы установим новый свето-музыкальный фонтан. Для ремонтов избираются наиболее популярные парки и скверы киевлян, но уже требовали обновления инфраструктуры, зеленых насаждений", - рассказал чиновник.

Пантелеев напомнил, что за 4 года в столице реконструировали и отремонтировали 339 парков и скверов.

По информации коммунального объединения "Киевзеленстрой", при планировании капитального ремонта в парке "Пуща Водица" важной задачей было сохранить природный ландшафт и историческое значение этого места. Парк известен как место отдыха киевлян еще с конца 19 века.

Для удобного ориентирования в парке установлено навигационные таблички.

Отремонтирована гардеробная, она - бесплатная.

Кроме того, высажено более 200 деревьев и 920 кустов.