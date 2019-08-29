Скоро в Киеве появятся десятки новых машин скорой помощи

Новости Украины:Суммарно власти хотят потратить на 39 машин скорой помощи почти 100 млн гривен.

Киевские власти до конца нынешнего года намерены пополнить парк столичной службы экстренной медицинской помощи 39-ю новыми автомобилями. Суммарно на закупку техники из городского бюджета выделяют 98,8 млн грн. Соответствующие объявления размещены на сайте аукционной площадки Prozorro 29 августа.

Из указанной суммы большую часть (76 млн грн.) предлагают потратить на закупку 32-х автомобилей класса B – то есть базовых карет скорой помощи. Но и в них подрядчик должен установить дефибрилляторы, аппаратуру поддержки дыхания и другие реанимационные средства. Цена каждого авто составит 2,3 млн грн.

22,8 млн грн. выделяют на приобретение 7 машин класса С – то есть реанимобилей. Впрочем, исходя из тендерной документации, их оснащение и технические характеристики мало чем отличаются от классических скорых. Стоимость каждого авто обойдется бюджету в 3,25 млн грн.

Отметим, что требований к марке авто заказчик не предъявляет. А минимальные технические характеристики составлены таким образом, что им без труда смогут соответствовать даже устаревшие микроавтобусы. К примеру, разгонятся от 0 до 80 км/ч новые киевские скорые должны не более чем за 35 секунд. Столь мягкие требования обусловлены отсылкой к государственным стандартам 2009 года.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 5 ноября 2019 года.