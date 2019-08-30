Трагедия в Дрогобыче: Спасатели завершили разбирать завалы (Видео)

Новости Украины:В ГСЧС заявили, что работы по разбору завалов разрушенного дома в Дрогобыче, завершины.

В городе Дрогобыч Львовской области, где два дня тому назад произошел обвал подъезда жилого дома, работы по разбору завала строительных конструкций завершены в полном объеме. Об этом сегодня сообщает ГСЧС.

"29 августа в 18:00 в г. Дрогобыч Львовской области в полном объеме завершены работы по разбору завала строительных конструкций. В целом, в ходе поисково-спасательных работ силами ГСЧС спасены 7 человек, в том числе 5 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что обнаружены тела 8 человек, смерть которых наступила сразу при завале.

Как уточнили в ГСЧС, 28 августа в 5.20 утра найдено тело женщины (1975 г. р.); тело мужчины (1962 г. р.) найдено в 8:25 в тот же день. 29 августа тело мужчины (1977 г. р.) обнаружено в 00:20; женщины (1940 г. р.) - в 02:50; женщины (1955 г. р.) - в 3:16; мальчика (5 лет) - в 3:29; женщины (1939 г. р.) - в 04:50.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 августа в райцентре Дрогобыч на Львовщине произошел обвал одного из подъездов четырехэтажного жилого дома.