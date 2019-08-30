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На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный
13:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли Водяное, погиб военный.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре прицельных обстрела Водяного со стороны российско-оккупационных войск, в результате чего погиб украинский военный.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Все сегодняшние вооруженные провокации враг совершил из направления оккупированной Ужовки в сторону позиций защитников Водяного. Со скорбью сообщаем, что с начала этого периода Объединенные силы понесли невосполнимую утрату - в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий", - сказал Мотузяник.

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Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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Армия, Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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