На Донбассе погиб украинский военный

Новости Украины:На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли Водяное, погиб военный.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре прицельных обстрела Водяного со стороны российско-оккупационных войск, в результате чего погиб украинский военный.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Все сегодняшние вооруженные провокации враг совершил из направления оккупированной Ужовки в сторону позиций защитников Водяного. Со скорбью сообщаем, что с начала этого периода Объединенные силы понесли невосполнимую утрату - в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий", - сказал Мотузяник.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня.