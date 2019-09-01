В Ровенской области мотоциклист попал под поезд (Фото)

Новости Украины:По предварительной информации. мотоциклист пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал.

В Ривненской области на железнодорожном переезде погиб 16-летний мотоциклист.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления полиции в Ривненской области, несчастный случай произошел на перегоне "Сарны-Страшево" Сарненского района 31 августа.

"Машинист локомотива, двигаясь в направлении поселка Клесов Сарненского района, допустил наезд на мотоцикл Viper под управлением 16-летнего жителя села Карпиловка Сарненского района, который пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Согласно медицинскому освидетельствованию, как утверждают в полиции, машинист был трезв. Сведения по факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее смерть потерпевшего, внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.