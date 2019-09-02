Жительница Харьковщины нашла человеческие останки в новоприобретенном доме

Новости Украины:Жительница Чугуева обнаружила в новом доме кости человека.

В Чугуеве (Харьковская обл.) местная жительница обнаружила в новоприобретенном доме человеческие останки.

Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека. Изъятое направлено на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Следователь Чугуевского отдела возбудил по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.