За неделю в районе проведения ООС задержали 9 человек, причастных к НВФ

Новости Украины:Также задержали 10 лиц, совершивших административные правонарушения.

Военнослужащие Нацгвардии за прошедшую неделю в районе проведения операции Объединенных сил задержали 9 человек, причастных к незаконным вооруженнымц формированиям. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"За прошедшую неделю в районе проведения операции Объединенных сил военнослужащими НГУ было задержано 9 человек, причастных к незаконным вооруженных формирований. А также 10 лиц, совершивших административные правонарушения, 9 – уголовные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, они были переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.