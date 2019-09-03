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За неделю в районе проведения ООС задержали 9 человек, причастных к НВФ

За неделю в районе проведения ООС задержали 9 человек, причастных к НВФ
02:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Также задержали 10 лиц, совершивших административные правонарушения.

Военнослужащие Нацгвардии за прошедшую неделю в районе проведения операции Объединенных сил задержали 9 человек, причастных к незаконным вооруженнымц формированиям. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"За прошедшую неделю в районе проведения операции Объединенных сил военнослужащими НГУ было задержано 9 человек, причастных к незаконным вооруженных формирований. А также 10 лиц, совершивших административные правонарушения, 9 – уголовные", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, они были переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.

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НВФ, ООС, Причастные к НВФ, Военнослужащие Нацгвардии.
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