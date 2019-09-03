В Полтавской области 7-летняя девочка удушилась веревками

Новости Украины:По сведениям полиции, девочка запуталась в веревках, которые используют для подвешивания кролей, при попытке выпутаться она задушилась.

В селе Максимовка Карловского района Полтавской области вчера в собственном доме родители обнаружили повешенной свою малолетнюю дочь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

По словам начальника отдела коммуникации ГУ НП в области Юрия Сулаева, девочка во время игры в хозяйственном помещении запуталась в веревках, которые используют для подвешивания кролей. Пытаясь выбраться, она задушилась.

"Думаю, это несчастный случай. Девочка зашла в хозяйственное помещение. Очевидно, запуталась в веревках, которые используют для подвешивания кролей. При попытках выбраться задушилась. Родители нашли ее подвешенной. Сняли, пытались оказать первую помощь, проводили реанимационные мероприятия. Но они оказались безуспешными, ребенок умер", - рассказал Сулаев.

Тело девочки для установления причины смерти направили в бюро судебно-медицинской экспертизы Карловской ЦРБ.

Полиция проводит проверку обстоятельств несчастного случая. Предварительно правоохранители открыли производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Следователи проверят все обстоятельства происшествия.

По информации управления гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации, погибшей девочке было 7 лет.