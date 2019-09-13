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"Муж-убийца": в Одессе мужчина пытался убить свою супругу

"Муж-убийца": в Одессе мужчина пытался убить свою супругу
17:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Злоумышленник думал, что убил свою супругу.

Киевский районный суд Одессы сегодня арестовал гражданина Украины, уроженца Ирака Фейсала Хазаля Гелана, задержанного за попытку убийства своей жены в кабине лифта.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству прокуроров Одесской местной прокуратуры №1 55-летний мужчина взят под стражу.

"Во время ссоры в лифте он достал нож, который принес с собой, и начал наносить ей удары в область ног, живота и шеи. Когда окровавленная женщина упала на пол кабины лифта, муж решил, что довел преступление до конца и скрылся", - сообщили в пресс-службе.

В качестве меры пресечения избрано содержание в СИЗО без права внесения залога.

В ходе следственно-оперативных мероприятий злоумышленник был задержан правоохранительными органами на территории Одесской области.

"Сейчас 43-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины) продолжается", - сообщили в пресс-службе.

В Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что 11 сентября обнаружили и задержали подозреваемого пограничники Белгород-ДУКнестровского отряда на участке отдела пограничной службы "Староказачье". В частности, злоумышленник передвигался на мотоцикле.

Задержанного сразу передали полиции.

Он набросился на супругу в лифте дома, где она временно проживала у родственницы, и нанес 9 ножевых ранений.

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По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Родственники опасаются, что супруг, который неоднократно отказывался дать развод жене, попытается "откупиться и выйти на свободу". Поэтому сегодня возле здания райсуда состоялся пикет, в котором приняла участие София Гелан – дочь потерпевшей и подозреваемого. Девушка пришла с плакатом: "Я хочу, чтобы он сел".

Она сообщила журналистам, что ее мать находится в реанимации в критическом состоянии. В результате девяти ножевых ранений она потеряла много крови, у нее повреждены желудок, легкое, печень, кишечник, а также порезана шея.

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По ее словам, на протяжении почти 20-летнего брака отец избивал и унижал мать, не давал развод, шантажируя, в том числе "финансовыми проблемами".

Недавно женщина все-таки решила развестись и, чтобы обезопасить себя, переехала к сестре, где супруг ее разыскал и подстерег.

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Одесса, УК Украины, Убийца, Нацполиция.
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