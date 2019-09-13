"Ашан" горит: в киевском магазине загорелась печь (Видео)

Новости Украины:Работники супермаркета начали тушить возгорание при помощи огнетушителей.

В пятницу, 13 сентября, в супермаркете «Ашан», который расположен в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, произошел пожар.

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на сообщения очевидцев.

По их данным, около 16:45 в супермаркете загорелась печь в отделе с хлебо-булочными изделиями.

Работники супермаркета начали тушить возгорание при помощи огнетушителей.

Напомним, 13 сентября, происходит массовый сбой в работе"ПриватБанка".В большинстве магазинов нельзя расплатится картой, возле банкоматов выстроились очереди.

Ранее сообщалось, рост за последний месяц количества пожаров в Киеве, а их произошло более 800, существенно повлияло на состояние воздуха в городе.