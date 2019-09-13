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"Ашан" горит: в киевском магазине загорелась печь (Видео)

"Ашан" горит: в киевском магазине загорелась печь (Видео)
20:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:Работники супермаркета начали тушить возгорание при помощи огнетушителей.

В пятницу, 13 сентября, в супермаркете «Ашан», который расположен в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, произошел пожар.

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на сообщения очевидцев.

По их данным, около 16:45 в супермаркете загорелась печь в отделе с хлебо-булочными изделиями.

Работники супермаркета начали тушить возгорание при помощи огнетушителей.

Напомним, 13 сентября, происходит массовый сбой в работе"ПриватБанка".В большинстве магазинов нельзя расплатится картой, возле банкоматов выстроились очереди. 

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Ранее сообщалось, рост за последний месяц количества пожаров в Киеве, а их произошло более 800, существенно повлияло на состояние воздуха в городе

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Киев, Пожар, Супермаркет, Столица, Ашан.
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