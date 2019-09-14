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Российские наемники в зоне ООС ранили 22 бойцов ВСУ

Российские наемники в зоне ООС ранили 22 бойцов ВСУ
09:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook ООС

Новости Украины:Минувшие сутки пятницы завершились 22 обстрелами со стороны оккупантов Донбасса.

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены восемь украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня… За прошедшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Как отмечается, противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции ООС. В частности, четыре раза неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из снайперской и стрелкового оружия, дважды неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия, дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Опытно - из автоматического гранатомета, вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - с целью нанесения максимального вреда украинским военным противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один из подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, вблизи Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, четыре раза неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, вблизи Хутора Свободного применили противотанковый ракетный комплекс.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - добавили в штабе.

Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Украинский военнослужащий погиб в пятницу, 13 сентября, в зоне проведения операции объединенных сил, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Вчера в районе проведения операции объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке в субботу.

Рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ и командования воинской части выясняет обстоятельства гибели бойца.

Напомним, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявил, что ОБСЕ будет продолжать в дальнейшем способствовать прогрессу мирного урегулирования конфликта на востоке Украины

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Донбасс, Оккупанты, ОРДЛО, ООС.
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