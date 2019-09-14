В Житомире прошел парад военных духовых оркестров ВСУ (Видео)

В Житомире 14 сентября в рамках празднования Дня города состоялся парад военных духовых оркестров Вооруженных сил Украины.
Он начался праздничным шествием по центральной улице города. Участие в параде приняли около тысячи конкурсантов.
Духовые оркестры друг за другом шли по улице Киевской от стадиона "Спартак Арена" до Соборного майдана.
Уже здесь в рамках празднования Дня города состоялся Пятый всеукраинский фестиваль военных оркестров "Мы едины!".
Напомним, День города также празднуют Днепр и Черкассы.