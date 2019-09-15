В Запорожье провели фестиваль консервации (Фото)

Новости Украины:В Запорожье прошел пятый юбилейный всеукраинский фестиваль домашних закаток.

В Запорожье 14-15 сентября проходит всеукраинский фестиваль домашней консервации, в котором принимают участие 80 организаций.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«С каждым годом участников становится все больше. Это юбилейный пятый фестиваль. Приехали участники из Полтавы, Днепра, Харькова, Тернополя - всего представлено 8 областей. Зарегистрированы 80 организаций - это 200 - 250 отдельных участников. Традиционно имеем 7 локаций», - рассказал один из организаторов фестиваля Виктор Бабенко.

По его словам, многие участники выросли вместе с фестивалем. Ведь еще 5 лет назад у некоторых не было оборудования, фудкортов и даже названий, а сегодня - они стали брендами.

Предприниматели из Тернополя уже второй год подряд принимают участие в фестивале. В этом году привезли в Запорожье варенье из роз и одуванчика, киви и яблочными цукатами, черешню, фаршированную орехами. Уверяют, что используют только натуральные продукты.

Обязательное условие участия в фестивале - передать в фонд мероприятия минимум пять килограммов "закаток". Затем собранную консервацию отдадут на благотворительные нужды, часть "поедет" к украинским военным в зону проведения ООС.

"На первом фестивале в 2015 году было собрано более 800 кг закаток. На втором - установили официальный рекорд Украины, собрав 1762 кг 100 г домашнего консервирования для благотворительных нужд. За пять лет проведения фестиваля было собрано более 5 тонн "народных закаток", - добавили организаторы.

Всеукраинский фестиваль домашней консервации - это патриотическое мероприятие, аналогов которому на сегодня не существует.