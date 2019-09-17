В Кировоградской области осквернили памятник жертвам Холокоста (Фото)

Вчера, 16 сентября, на выезде из города Голованевска Кировоградской области неизвестные осквернили мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста.
Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Нацполиции в Кировоградской области.
Работники сектора на патрулировании улицы "Голованевск-Кленово" заметили, что неопознанные лица нанесли надписи на мемориал жертвам Холокосту.
По этому делу открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.
Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничение пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового или штраф.