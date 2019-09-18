В Запорожской области застрелили замглаву ОТГ: детали резонансного убийства (Фото)

Новости Украины:Кириллов был убит на пороге здания поселкового совета, когда шел на работу и как раз заходил в здание.

Заместитель главы объединенной территориальной громады (JNU) поселка городского типа Акимовка, райцентра Запорожской области, Дмитрий Кириллов был убит в среду утром из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает запорожское издание "061" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Кириллов был убит на пороге здания поселкового совета, когда шел на работу и как раз заходил в здание.

Мелитопольский сайт "0619" сообщает, что чиновник был расстрелян из автомата, и "злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда Дмитрий Кириллов уже лежал на земле".

С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле "ДЭУ-Ланос". Через некоторое время полицейские нашли транспортное средство.

Выяснилось, что преступники сожгли автомобиль, на котором передвигались, недалеко от места убийства. А оружие, из которого был убит чиновник, они выбросили за гаражами.