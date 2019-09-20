Причиной пожара в Луцком госпитале может быть короткое замыкание

Новости Украины:Вероятной причиной пожара в Луцком военном госпитале, произошедшего сегодня ночью, является короткое замыкание.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины. "По предварительной версии, вероятной причиной пожара является замыкание проводов электроснабжения", - говорится в сообщении.

По факту пожара военной прокуратурой Луцкого гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется прокурорами военной прокуратуры Луцкого гарнизона, а досудебное расследование - следователями Луцкого отдела полиции ГУ НП в Волынской области.

Следствие продолжается. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Как сообщалось ранее, ночью 20 сентября в Луцком гарнизонном военном госпитале произошел пожар площадью около 500 кв. м. Из здания был эвакуирован 91 человек. В результате пожара никто не пострадал.