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В Станице-Луганской начали строить фундамент временного моста

В Станице-Луганской начали строить фундамент временного моста
18:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:У разлома моста вблизи КПВВ "Станица Луганская" работники "Укртрансмоста" укладывают плиты фундамента для сооружения временной переправы.

Об этом говорится в сообщении на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

"После обследования территории пиротехниками работники "Укртрансмоста" под разрушенной частью моста проводили работы по укладке плит фундамента для временного моста. Также они продолжили сборку металлических опор временного моста. Проводится подсыпка технологической дороги камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером", - сообщили в ОГА.

Кроме этого, пиротехники продолжили очистку местности у дороги от взрывоопасных предметов, а работники райавтодора - ремонт тросового ограждения дороги и обрезку деревьев и кустарников на левой обочине дороги.

Для восстановления моста в Станице Луганской украинская сторона готова работать круглосуточно

Укладка плит фундамента временного моста началась 19 сентября, на следующий день была собрана первая опора.

За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн на официальном канале Луганской ОГА.

В видеотрансляции возможны временные отключения по техническим причинам, возобновление происходит после осуществления техработ.

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Мост, Станица-Луганская, Луганская ОГА.
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