Мужчина чуть не сгорел в собственном тракторе на Николаевщине

Новости Украины:Владельцы трактора самостоятельно потушили горящий трактор, однако мужчина получил ожоги.

В Николаевской области загорелся трактор, в результате чего владелец получил ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, 21 сентября в 16:21 к спасателям поступил сигнал о пожаре трактора ЮМЗ-6 на территории частного домовладения в селе Себино.

"До приезда спасателей владельцы самостоятельно потушили пожар кабины транспортного средства площадью 3 кв. м. Во время пожара хозяин получил ожоги. Каретой скорой медицинской помощи был госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Причина пожара устанавливается.