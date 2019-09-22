ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" в ООС

Новости Украины:В Донецкой области 20 сентября зафиксировано примерно 135 взрывов.

В Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 20 сентября зафиксировали около 135 взрывов, в то время как 19 сентября - 11 взрывов.

Как сказано в отчете СММ ОБСЕ, также зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня.

Большинство нарушений режима прекращения огня наблюдалось в районах к югу от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), юго-восточнее н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка), а также к востоку и восточно-северо-востоку от н. п. Майорск (подконтролен правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области наблюдатели СММ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. В то же время зафиксировано больше взрывов - 17 против 11 соответственно. Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах к югу от подконтрольного правительству н. п. Муратово.