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В Крыму на полигоне бытовых отходов вспыхнул пожар (Фото)

В Крыму на полигоне бытовых отходов вспыхнул пожар (Фото)
00:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Зловонный дым накрывает дома: в Крыму вспыхнул мощный пожар на полигоне бытовых отходов.

Пожар пытаются потушить сотрудники полигона, так сотрудники МЧС не смогли попасть на территорию возгорания.

В Кировском районе аннексированного Россией украинского Крыма вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Отмечается, что с тушением огня возникли трудности. Как сообщают очевидцы, сотрудники местного МЧС не смогли попасть на территорию возгорания, а пожар пытаются ликвидировать сотрудники полигона.

"Зловонный дым накрыл близлежащие дома. Сильный ветер раздувает огонь", - отмечается в сообщении.

В Киеве горят автоцистерны, слышны взрывы (Видео)

Как сообщалось ранее, городское побережье в оккупированном Севастополя, ранее доступное для жителей города, присвоило Минобороны России. В связи с этим крымчане вынуждены пробивать дорогу к морю, а отдыхающие не хотят больше возвращаться.

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Пожар, Крым, МЧС.
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