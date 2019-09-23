В Крыму на полигоне бытовых отходов вспыхнул пожар (Фото)

Новости Украины:Зловонный дым накрывает дома: в Крыму вспыхнул мощный пожар на полигоне бытовых отходов.

Пожар пытаются потушить сотрудники полигона, так сотрудники МЧС не смогли попасть на территорию возгорания.

В Кировском районе аннексированного Россией украинского Крыма вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Отмечается, что с тушением огня возникли трудности. Как сообщают очевидцы, сотрудники местного МЧС не смогли попасть на территорию возгорания, а пожар пытаются ликвидировать сотрудники полигона.

"Зловонный дым накрыл близлежащие дома. Сильный ветер раздувает огонь", - отмечается в сообщении.

В Кировском целый день горит полигон ТБО. Потушить не могут. Очевидцы заявляют, что прибывшие подразделения МЧС на территорию ТБО не смогли попасть,якобы пытаются потушить огонь силами сотрудниками полигона.Зловонный дым накрыл близлежащие дома. Сильный ветер раздувает огонь pic.twitter.com/JbYoHznvwt — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 22, 2019

Как сообщалось ранее, городское побережье в оккупированном Севастополя, ранее доступное для жителей города, присвоило Минобороны России. В связи с этим крымчане вынуждены пробивать дорогу к морю, а отдыхающие не хотят больше возвращаться.