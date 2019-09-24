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"Королева полей": на Полтавщине горело поле с кукурузой

"Королева полей": на Полтавщине горело поле с кукурузой
08:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Полтавской области огонь уничтожил 60 га кукурузы.

За последние сутки в Полтавской области спасатели ликвидировали пожар на поле с кукурузой ООО "Машивка-Агро-Альянс".

Как сообщает во вторник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 23 сентября в 15:15 вблизи с. Абрамовка Машевского района на поле с кукурузой ООО "Машевка-Агро-Альянс" возник пожар.

Спасатели ликвидировали возгорание в 18:22. Площадь пожара составила 60 га. Пожарные спасли кукурузу на корню на площади 20 га.

В ГСЧС предуприли об ухудшении погодных условий

К тушению привлекались 35 человек и 13 единиц техники. Из них от ГСЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

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Полтава, Кукуруза, ЧП, Пожарные, ГСЧС.
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