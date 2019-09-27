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ВР возможно профинансирует Днепропетровский международный аэропорт

ВР возможно профинансирует Днепропетровский международный аэропорт
17:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Государственным бюджетом 2019 года на реконструкцию международного аэропорта в Днепре было предусмотрено 200 млн грн, которые так и не были освоены.

Народный депутат Вячеслав Медяник, избранный в Верховную Раду под флагами партии "Слуга народа" от Днепра, пообещал обсудить вопрос о бюджетном финансировании реконструкции городского аэропорта с премьер-министром Алексеем Гончаруком и добиться, чтобы соответствующая строка появилась в государственном бюджете на 2020 год.

Об этом депутат сказал журналистам.

"Я лично буду делать все возможное, чтобы в принятом бюджете Украины на 2020 год были предусмотрены средства на проектирование модернизации аэропорта Днепра.

Я лично собираюсь подать соответствующую поправку. Думаю, в бюджете будет предусмотрена та же сумма, что была в 2019 году. Если по итогам проведения тендера окажется, что этих денег недостаточно, мы будем ставить вопрос об увеличении финансирования. В понедельник у меня будет встреча с премьер-министром Алексеем Гончаруком, на которой я собираюсь обсудить с ним эту тему", — сказал Вячеслав Медяник.

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Государственным бюджетом 2019 года на реконструкцию международного аэропорта в Днепре было предусмотрено 200 млн грн, которые так и не были освоены.

В бюджете на 2020 год эти средства вообще не предусмотрены.

Сейчас Днепр с миллионным населением практически остался без воздушного сообщения с внешним миром. Его ветхий аэропорт, видевший последнюю реконструкцию 30 лет назад, может отправить с сутки лишь три рейса, в то время как ранее мог обслуживать до 100 взлетов и посадок. Взлетно-посадочная полоса аэропорта не приспособлена для обслуживания современных воздушных лайнеров, а аэровокзальный комплекс не в состоянии пропустить большой пассажиропоток.

Горожанам, которые уже собирали подписи под двумя петициями в адрес городских властей и президента Украины, в минувшем году удалось добиться правительственного решения о предоставлении государственного финансирования на проектные работы для реконструкции международного аэропорта Днепра размере 200 млн грн.

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Группа DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского готова инвестировать около $70 млн в создание нового аэровокзального комплекса в Днепре, если правительство профинансирует реконструкцию находящейся в собственности государства взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Данный проект может быть реализован в формате государственно-частного партнерства. DCH имеет успешный опыт создания и последующей эксплуатации современного международного аэропорта в Харькове, который был создан в городе к Евро-2012.

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Все по теме:

Верховная Рада, Аэропорт, Днепр, Алексей Гончарук, "Слуга народа", Вячеслав Медяник.
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