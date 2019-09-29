В Киеве возобновят работу скоростных трамваев: детали

Новости Украины:30 сентября восстановят движение трамваев №1 и №3 и троллейбуса №27К.

В понедельник, 30 сентября, восстановят движение трамваев №1 и №3 и троллейбуса №27К.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 30 сентября движение трамваев № 1, № 3 и троллейбусов № 27К будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отменят автобусы маршрутов №3Т и №4, сообщили в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Отмечается, что 29 сентября скоростные трамваи будут курсировать без пассажиров.

Напомним, в ночь на 29 и 30 сентября с 21:00 до 7:00 движение эстакадой Южного моста будет ограничено, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 29 сентября, возможны изменения в работе киевского метро в связи с футбольным матчем.