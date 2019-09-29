Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)
Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии

Во Львовской области мужчина пытался сбежать от полиции на украденном авто (Фото)

Смотрите фото (3)
Во Львовской области мужчина пытался сбежать от полиции на украденном авто (Фото)
10:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сейчас правоохранители проверят причастность мужчины к незаконному завладению автомобиля.

Вчера, 28 сентября, в селе Зимняя Вода на ул.Львовская полиция Пустомытовского отдела полиции заметила автомобиль, на котором были замечены технические неполадки. После просьбы правоохранителей остановиться, водитель увеличил скорость и начал убегать.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Полицейские начали преследование беглеца, который направлялся в сторону г. Городок. Но возле села Бартатев съехал в лес. Злоумышленник бросил машину и начал убегать, но правоохранители задержали его. Оказалось, что мужчине 58 лет, а автомобиль, на котором он пытался сбежать, является украденным и с 6 сентября находиться в розыска в Хмельницкой области.

На правонарушителя составили админпротокол за ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и постановили за ч.1 ст.121 (нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) и за ч.1 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) КУпАП.

Сейчас правоохранители проверят причастность мужчины к незаконному завладению автомобиля.

Во Львове на торговый центр упал кран: пострадала машинистка (Фото)

Напомним, 26 сентября, около 20:00 житель Тернополя покусал полицейского. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Львовская область, Кража, Авто, УК Украины, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
03 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
04 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
05 Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
Официальный курс валют от НБУ на 29 сентября
Официальный курс валют от НБУ на 29 сентября
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Рош ха-Шана 2019: несколько фактов о еврейском Новом годе
Рош ха-Шана 2019: несколько фактов о еврейском Новом годе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь