Во Львовской области мужчина пытался сбежать от полиции на украденном авто (Фото)

Новости Украины:Сейчас правоохранители проверят причастность мужчины к незаконному завладению автомобиля.

Вчера, 28 сентября, в селе Зимняя Вода на ул.Львовская полиция Пустомытовского отдела полиции заметила автомобиль, на котором были замечены технические неполадки. После просьбы правоохранителей остановиться, водитель увеличил скорость и начал убегать.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Полицейские начали преследование беглеца, который направлялся в сторону г. Городок. Но возле села Бартатев съехал в лес. Злоумышленник бросил машину и начал убегать, но правоохранители задержали его. Оказалось, что мужчине 58 лет, а автомобиль, на котором он пытался сбежать, является украденным и с 6 сентября находиться в розыска в Хмельницкой области.

На правонарушителя составили админпротокол за ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и постановили за ч.1 ст.121 (нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) и за ч.1 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) КУпАП.

Сейчас правоохранители проверят причастность мужчины к незаконному завладению автомобиля.

Напомним, 26 сентября, около 20:00 житель Тернополя покусал полицейского.