Экстренная ситуация: одного из хасидов вертолетом доставили в киевскую больницу

Новости Украины:Одному из хасидов в Умани стало плохо, для оказания хирургической помощи его вертолетом доставили в Киев.

Одному из хасидов в Умани во время религиозных мероприятий, связанных с празднованием Нового года по иудейскому календарю, стало плохо, для оказания хирургической помощи его вертолетом доставили в Киев.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области, информация об экстренной ситуации с 40-летним хасидом, которая требовала срочного хирургического вмешательства, поступила в сводный спасательный отряд в воскресенье около 17 часов.

"После консультаций с еврейскими медиками, с диагнозом "острый живот", который часто требует неотложной хирургической помощи, хасида каретой скорой помощи доставили в базовый лагерь сводного отряда ГСЧС. Для оперативной эвакуации заболевшего туриста пришлось задействовать вертолет ЕС-145 ГСЧС. Потерпевший, гражданин Канады, был доставлен в Киев, где в работу включились врачи скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Умань прибыли около 25 тысяч паломников-хасидов для празднования Рош-ха-Шана – нового, 5780 года по иудейскому календарю, который в этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.

Публичный порядок в Умани обеспечивает более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Израиля.