ГПУ нашла новые доказательства финансирования Россией боевиков на Донбассе (Фото)

Новости Украины:Боевики применяют на Луганщине современные российские гранатометы РПГ-32 "Баркас"

Генеральная прокуратура Украины получила очередные доказательства финансирования Россией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области, зафиксировав применение боевиками современных российских гранатометов РПГ-32 "Баркас".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Управлением процессуального руководства досудебными расследованиями уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины в ходе процессуального руководства досудебным расследованием уголовного производства по фактам нарушения со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также подчиненных им террористических организаций "ЛНР", "ДНР" законов и обычаев войны вновь задокументирован факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ГПУ, 25 сентября 2019 года, после обстрела боевиками "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области прокурорами совместно с работниками военной контрразведки СБУ во время проведения осмотра места происшествия изъят остаток боеприпаса - реактивного противопехотного гранатомета РПГ-32 "ХАШИМ" 2012 года выпуска.

В ГПУ отмечают, что указанный боеприпас на вооружении Вооруженных сил Украины не находится, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных сил Российской Федерации.

"Полученные доказательства будут использованы в делах против Российской Федерации в международных судебных инстанциях", - заверили в пресс-службе.

Как сообщалось, РПГ-32 "Баркас" - многоразовый ручной мультикалиберный многофункциональный гранатомет российского производства, который впервые был представлен на выставке в Париже в 2008 году.

Гранатомет предназначается для поражения различных целей - современных танков, БМП, бункеров и пехоты. Он может оснащаться различными видами гранат, среди которых термобарические и тандемные.