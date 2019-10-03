Скачать
Четверг, 03.10.2019
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Дело компании Байдена: Шокин рассказал, почему остановили расследование
Дело Байдена: Шокин рассказал, почему остановили расследование
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия
Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия

ГПУ нашла новые доказательства финансирования Россией боевиков на Донбассе (Фото)

ГПУ нашла новые доказательства финансирования Россией боевиков на Донбассе (Фото)
07:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto

Новости Украины:Боевики применяют на Луганщине современные российские гранатометы РПГ-32 "Баркас"

Генеральная прокуратура Украины получила очередные доказательства финансирования Россией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области, зафиксировав применение боевиками современных российских гранатометов РПГ-32 "Баркас".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Управлением процессуального руководства досудебными расследованиями уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины в ходе процессуального руководства досудебным расследованием уголовного производства по фактам нарушения со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также подчиненных им террористических организаций "ЛНР", "ДНР" законов и обычаев войны вновь задокументирован факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру

В частности, по данным ГПУ, 25 сентября 2019 года, после обстрела боевиками "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области прокурорами совместно с работниками военной контрразведки СБУ во время проведения осмотра места происшествия изъят остаток боеприпаса - реактивного противопехотного гранатомета РПГ-32 "ХАШИМ" 2012 года выпуска.

В ГПУ отмечают, что указанный боеприпас на вооружении Вооруженных сил Украины не находится, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных сил Российской Федерации.

"Полученные доказательства будут использованы в делах против Российской Федерации в международных судебных инстанциях", - заверили в пресс-службе.

Как сообщалось, РПГ-32 "Баркас" - многоразовый ручной мультикалиберный многофункциональный гранатомет российского производства, который впервые был представлен на выставке в Париже в 2008 году.

Гранатомет предназначается для поражения различных целей - современных танков, БМП, бункеров и пехоты. Он может оснащаться различными видами гранат, среди которых термобарические и тандемные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Донбасс, Генеральная прокуратура Украины, РПГ-32 Баркас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
03 Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
04 Генк 0:0 Наполи: события матча
05 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кто сменит Разумкова: в &quot;Слуге народа&quot; назвали &quot;наиболее вероятную&quot; кандидатуру
Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией, и мы будем делать это
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: луковый пирог
Рецепт дня: луковый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь